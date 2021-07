EPAM stärkt führende Position im Consulting in der DACH-Region durch Übernahme der CORE SE

- Warum das wichtig ist: Als Reaktion auf die steigenden Anforderungen führender Unternehmen in Europa erweitert EPAM mit der Akquisition seine Möglichkeiten, Kunden auf der Businessseite, als auch im Bereich der Strategieberatung aus Berlin, Frankfurt, Zürich, London und Dubai heraus zu unterstützen.

- Die Neuigkeiten: EPAM stärkt EPAM Continuum sowie seine gesamte Beratungsposition in der DACH-Region mit der Übernahme von CORE SE – und erweitert damit das Portfolio um IT-Architektur- und IT-Transformationsmanagement für Kunden in Europa.

- Wer davon profitiert: Globale Unternehmen und Organisationen in der DACH-Region.

BERLIN, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein weltweit führender Anbieter von Engineering- und Entwicklungsdienstleistungen für digitale Plattformen, gab heute die Übernahme von CORE SE bekannt, einem professionellen Dienstleister, der auf IT-Strategie und technologiegetriebene Transformationen spezialisiert ist. Nach der jüngsten Ankündigung eines neuen Berliner Büros wird EPAM mit der Übernahme von CORE SE seine westeuropäische Präsenz in der DACH-Region weiter ausbauen.

"Die Übernahme von CORE SE ist Teil der Strategie von EPAM, auf die wachsenden Anforderungen unserer in Westeuropa ansässigen Kunden bei der Umsetzung ihrer Technologie-Transformationsagenda in verschiedenen Branchen zu reagieren", sagt Balazs Fejes, Präsident für die EU- und APAC-Märkte bei EPAM. "Wir freuen uns darauf, als Strategieberater für unsere Kunden zu fungieren, die skalierbare Lösungen zur Bewältigung ihrer komplexen Geschäftsanforderungen suchen."

CORE ist ein Technologie-Thinktank mit Standorten in Deutschland (Berlin), den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai), Großbritannien (London) und der Schweiz (Zürich). CORE entwickelt Lösungen auf Basis von Marktkenntnis, tiefem Technologie-Know-how und hoher Methodenkompetenz – mit Fokus auf IT-Strategie, IT-Architektur, Lösungsdesign und Softwareentwicklung.

"Wir freuen uns, CORE in der EPAM-Familie willkommen zu heißen", sagt Dr. Peter Kürpick, SVP, CTO für Unternehmensplattformen und Geschäftsführer von EPAM Deutschland. "Die Expertise von CORE in der strategischen IT-Beratung und Software-Architektur ermöglicht es, unsere Kunden bei der Entwicklung und Bereitstellung geschäftskritischer moderner Lösungen effektiv zu beraten sowie ihnen ein hohes Maß an Anpassbarkeit und Steuerung ihrer anspruchsvollen Technologietransformationen zu bieten."