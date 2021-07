Ricardo unterstützt Mexiko bei der Senkung von Emissionen im Frachtverkehr

Ricardo supports Mexico in drive to reduce freight emissions (Photo: Business Wire)

In den nächsten 12 Monaten werden Spezialisten für nachhaltigen Verkehr mit Organisationen wie dem Centro Mario Molina in Mexiko und Urbanistica zusammenarbeiten, um die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Rahmen des Programms für nachhaltigen Verkehr zu beraten.

Die Selbstverpflichtung des Landes, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 22 % zu reduzieren, hängt von der erfolgreichen Dekarbonisierung seines Verkehrssektors ab, auf den 25 % der gesamten CO 2 -Emissionen des Landes entfallen. Der Straßenverkehr ist für 97 % aller Emissionen im Transportwesen verantwortlich, wobei der Güterverkehr eine Schlüsselrolle spielt, da fast 75 % der in Mexiko transportierten Güter auf dem Landweg befördert werden, während der Schienenverkehr die restlichen Transportströme bedient.

Lorenzo Casullo, Associate Director, sagte: “Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen werden auch zur Senkung der städtischen Luftverschmutzung und Lärmbelastung beitragen, die sich negativ auf mexikanische Städte auswirken.”

“Dieses Projekt verdeutlicht unseren wachsenden Einfluss in den mittel- und lateinamerikanischen Ländern, denn wir erhalten immer mehr Aufträge in der gesamten Region. Dass wir das gesamte Projekt dank der Mehrsprachigkeit unseres Teams in Spanisch abwickeln können, ist ein Pluspunkt für uns und unterstreicht, welche globale Unterstützung Ricardo leisten kann.”

Ricardo wird sich auf den "grünen" Güterverkehr konzentrieren und nationale und lokale politische Entscheidungsträger sowie in Mexiko ansässige Frachtunternehmen dabei unterstützen, die Auswirkungen des Güterverkehrs auf den Klimawandel und die Luftverschmutzung durch eine Reihe von praktischen Maßnahmen zu mindern.

Spezialisten werden das mexikanische Umweltministerium bei der Umsetzung der Vorschriften über Luftverschmutzungsnormen für Lastwagen beraten. Ricardo und verschiedene Projektpartner werden sich auch am Aufbau von Kapazitäten beteiligen und dabei Schulungen und Fallstudien zu Telematikanwendungen für das Fuhrparkmanagement und umweltfreundliches Fahren durchführen.

Weitere Unterstützung wird von Pilotprojekten kommen, die auf subnationaler Ebene durchgeführt werden und Regionen und Städte dabei unterstützen, neue Geschäftsmodelle für eine effektivere Fahrzeugverschrottungspolitik, Flottenerneuerungsprogramme und städtische Logistikkonzepte zu testen.

Das Projekt wird die Kooperation zwischen Mexiko und Deutschland unterstützen, die darauf abzielt, die Anstrengungen zum Klimaschutz im mexikanischen Straßengüterverkehr durch Zusammenarbeit mit Ministerien, Behörden und Unternehmen zu fördern.

