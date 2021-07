^ DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie Alpha Esports gibt die Einführung von 'GamerzYouth' und die Anbindung an 'Minecraft' bekannt

Alpha Esports gibt die Einführung von "GamerzYouth" und die Anbindung an "Minecraft" bekannt



Der neue Geschäftsbereich "GamerzYouth" bietet jungen Amateurspielern die Möglichkeit, in E-Sport-Wettbewerben gegeneinander anzutreten und versetzt das Alpha Esports (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) in die Lage, bei der Kundenakquise das vermehrte Augenmerk auf "Casual Genres" zu legen - den Beginn macht Minecraft.



Das neue Programm "GamerzYouth" zielt auf auf Gaming-Initiativen wie z.B. E-Sport-Wettbewerbe, Informationsvermittlung sowie Live-Events für junge Amateurspieler ab. Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude seine Anbindung an "Minecraft" ( https://www.minecraft.net/en-us) bekannt. Der Einstieg bei einer der größten Gaming-Communitys dient auch als Auftakt für das Programm "GamerzYouth". Alpha stellt einen eigenen Minecraft-Server mit drei unterschiedlichen Minigames zur Verfügung, auf dem das Unternehmen verschiedene Wettbewerbe für jugendliche Amateurspieler in Minecraft initiiert bzw. veranstaltet.



Für diese Initiative hat sich das Unternehmen mit der Firma "Gamersafer" eine Partnerorganisation ins Boot geholt, die mit einer weltweit führenden Identitätsverfizierungstechnologie für mehr Sicherheit und Fair Play im E-Sport und im Gaming mit mehreren Spielern aufwarten kann.

Über den Zugang zum unternehmenseigenen Minecraft-Server sind Amateurnutzer bis zum Alter von 17 Jahren in der Lage, im Rahmen einer Freizeitliga in drei unterschiedlichen Minigame-Formaten gegeneinander anzutreten. Das Ligaspiel erfolgt an 1-2 Tagen pro Woche, an denen sich die Spieler am Server quasi einen Wettkampf gegen Teams und Einzelpersonen liefern. Um sich dieser Freizeitliga anzuschließen, müssen die Nutzer eine monatliche oder saisonale Nutzungsgebühr entrichten.



"Wir sind begeistert, jungen Spielern die Möglichkeit geben zu können, sich verstärkt in den E-Sport einzubringen. Minecraft ist die perfekte Community, um mit dieser Initiative zu starten", kommentierte der interimistische CEO Matthew Schmidt und fügte hinzu: