clearvise AG verzeichnet erfolgreiche XETRA-Notierung und große Zustimmung der Hauptversammlung für die Wachstumsstrategie



* XETRA-Notierung seit Montag, 26. Juli 2021



* Hauptversammlung schafft mit neuem Genehmigtem Kapital Grundlage für Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses



* Rund 39% des Grundkapitals nahm an der Abstimmung teil

Wiesbaden, 27. Juli 2021 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Insgesamt 39,09% des Grundkapitals nahmen an der Abstimmung teil. Mit einer deutlichen Mehrheit von 95,94% verabschiedeten die Aktionäre die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft auszubauen und zugleich die Grundlage für den weiteren geplanten Portfolioausbau gelegt. Nach dem gelungenen Auftakt der Wachstumsstrategie mit dem Erwerb von 14 Wind- und Solarparks in 2021 hatte die Gesellschaft das bestehende Genehmigte Kapital 2020 bereits mehrfach in Teilbeträgen ausgenutzt. Der Vorstand wurde heute für die nächsten fünf Jahre ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 28,7 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit deutlicher Mehrheit für das vergangene Geschäftsjahr entlastet. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde erneut die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, gewählt.