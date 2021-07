DGAP-News Siltronic beschließt Greenfield-Investition am Konzernstandort in Singapur (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.07.2021, 16:28 | 35 | 0 | 0 27.07.2021, 16:28 | Siltronic beschließt Greenfield-Investition am Konzernstandort in Singapur ^

Siltronic beschließt Greenfield-Investition am Konzernstandort in Singapur München, 27. Juli 2021 - Die Siltronic AG hat beschlossen, zur Unterstützung des starken Wachstums des knappen Halbleitermarkts, eine zweite 300 mm-Fabrik am Konzernstandort in Singapur zu errichten. Mit diesem Projekt begleitet das Unternehmen die starke Marktnachfrage und die Ausbauprojekte wichtiger Kunden, die mit den aktuellen Kapazitäten nicht bedient werden können. Es ist beabsichtigt, die Auslastung eines großen Teils der neuen Kapazitäten durch den Abschluss von langfristigen Lieferverträgen mit Anzahlungen abzusichern.

"Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage in allen Endmärkten. Dieser Trend sollte anhalten und weiter die Basis für das Wachstum unseres Unternehmens bilden. Mit unserer neuen hochmodernen und kosteneffizienten 300 mm-Fabrik in Singapur begleiten wir die Ausbauprojekte wichtiger Kunden, die mit den aktuellen Kapazitäten nicht bedient werden können. Die Verhandlungen mit den Kunden über langfristige Lieferverträge kommen gut voran", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG.

Siltronic geht nach dem derzeitigen Planungsstand von Investitionen in Höhe von circa 2 Milliarden Euro für das Projekt bis Ende 2024 aus. Dieses soll vornehmlich durch vorhandene Liquidität und freien Cashflow sowie durch Anzahlungen von Kunden und Fremd- und gegebenenfalls Eigenkapitalmaßnahmen finanziert werden.

Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Economic Development Board in Singapur konnte die Studienphase schnell abgeschlossen werden und der Baubeginn für das neue Werk ist noch im laufenden Jahr 2021 geplant. Des Weiteren hat Siltronic beschlossen, die Zieh- und Epitaxiekapazitäten am deutschen Standort in Freiberg (Sachsen) zu vergrößern. Mit den beschlossenen Investitionen wird auch der Forschungs- und Entwicklungsstandort in Burghausen weiter gestärkt, der die geplanten Erweiterungen technologisch betreuen wird.

Im Zusammenhang mit den Kapazitätsausbauten erhöhen sich die im laufenden Geschäftsjahr erwarteten Investitionen von EUR 250 Millionen auf EUR 400 Millionen. Der Netto-Cashflows wird sich gegenüber dem Vorjahr verringern, aber leicht positiv bleiben.

