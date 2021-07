VEDES AG plant zweite Gläubigerversammlung im September 2021

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig – VEDES AG wird zweite Gläubigerversammlung einberufen. Die Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24. und 26. Juli betreffend die VEDES-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) war nicht beschlussfähig, da das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens (25 Mio. Euro) nicht erreicht wurde. VEDES wird deshalb seine Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer zweiten Gläubigerversammlung einladen, die im September 2021 nach der Ferien- und Urlaubszeit in Form einer Präsenzveranstaltung in Nürnberg stattfinden soll. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt.

„Schritte zur Stärkung unserer Eigenkapitalbasis“

„Wir bedanken uns bei den Anleiheinhabern, die schon jetzt an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben. Für die 2. Gläubigerversammlung benötigen wir ein Quorum von 25 %, um die geplanten Schritte zur Stärkung unserer Eigenkapitalbasis zugunsten der VEDES AG und damit auch unserer Anleihegläubiger umsetzen zu können. Deshalb bitten wir um rege Teilnahme aller Anleihegläubiger an der 2. Gläubigerversammlung“, erklärt Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG.