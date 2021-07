iXensor wertet PixoTest COVID-19 Ag-Test mit der Einführung der PixoHealth Datenmanagement-Plattform als Sicherheitslösung für die neue Normalität auf

PixoHealth Pass Admin Solution empowers sustainable, safe reopening together with PixoTest POCT COVID-19 Antigen Test. (Photo: Business Wire)

iXensor bringt die nächste Generation der integrierten COVID-19-Screening-Lösung auf den Markt: die PixoHealth Pass Admin App und das Web Portal. Die PixoHealth Pass Admin App ist ein virtueller Gatekeeper, der die COVID-19-bezogenen Gesundheitszustände durch Scannen eines QR-Codes, der von PixoHealth Pass App-Nutzern angezeigt wird, überprüft und verifiziert. Darüber hinaus synchronisiert das PixoHealth Pass Admin Web Portal COVID-19-bezogene Gesundheitsdaten und Schnelltestergebnisse von PixoHealth Pass App-Benutzern und PixoTest POCT Analyzer gleichzeitig aus mehreren Quellen.

Mit den PixoHealth Pass Apps und der In-App-Zustimmung kann die autorisierte Einrichtung die Schnelltestergebnisse der App-Nutzer, den Impfstatus und COVID-19-bezogene Symptome direkt im Webportal verfolgen. Die Nutzung des PixoHealth Pass Admin Webportals, des PixoTest POCT Analyzers und der PixoHealth Pass App digitalisiert die Datenverwaltungsprozesse vollständig mit einer einmaligen Einrichtung. Darüber hinaus können Organisationen mit der PixoHealth Pass Admin App auf Gesundheitsdaten basierende Zugriffsmanagementregeln konfigurieren, um zu verhindern, dass SARS-CoV-2 Cluster-Infektionen verursacht.

Die Cloud-basierte Datenmanagementlösung hilft bei der Rationalisierung von COVID-19-Tests und Point-of-Entry-Screening für halbgeschlossene Gemeinschaften, wie Schulen, Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Gesundheitsorganisationen. Noch wichtiger ist, dass das PixoTest POCT-Analysegerät COVID-19-Antigene genauer nachweist als die meisten COVID-19-Selbsttests. Darüber hinaus ermöglicht seine drahtlose Konnektivität ein einfaches, schnelles Reporting und Fallmanagement für Routinetests und Massenscreenings, wodurch die Wiederaufnahme sozialer und wirtschaftlicher Aktivitäten sicherer und nachhaltiger wird.

Der PixoTest POCT COVID-19 Antigentest weist die Nukleoproteine von SARS-CoV-2 im menschlichen Nasopharynx und der vorderen Nasenhöhle nach. Laut einer kürzlich durchgeführten technischen Validierung hat der PixoTest POCT COVID-19 Antigentest seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, rekombinante Nukleokapsidproteine bemerkenswerter Varianten, einschließlich Alpha, Beta, Gamma und Delta, zu erfassen. Diese Varianten haben Mutationen in den Spike-Proteinen auf der Virusoberfläche erfahren, von denen bekannt ist, dass sie die Ursache für das erneute Auftreten von Ausbrüchen weltweit sind. Somit scheint die Evolution des Coronavirus sieben Monate nach der ersten Einführung der COVID-19-Impfstoffe den Impfungen voraus zu sein.

Der Vorsitzende von iXensor, Dr. Peter Fitzgerald, dazu: „Der COVID-19-Antigen-Schnelltest mit integrierter Datenmanagement-Lösung bietet genau den Sicherheitsmechanismus, der erforderlich ist, um Haushalte, Schulen, Unternehmen und Gemeinden vor neuen Ausbrüchen zu schützen.“

Über iXensor

iXensor, der Pionier der mobilen Gesundheit, verwandelt Smartphones in mobile medizinische Diagnostik in Laborqualität. Im Jahr 2017 hat iXensor das PixoTest Blutzuckermesssystem als weltweit ersten kamerabasierten Bluttest mit FDA-Zulassung für Smartphones eingeführt. Basierend auf der PixoTech Plattform hat sich iXensor auf Selbsttests zu Hause und klinische Point-of-Care-Diagnostik in den Bereichen Infektionskrankheiten, Frauengesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert.

