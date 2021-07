SWIFT startet mit SWIFT Go einen schnellen, kosteneffizienten Dienst zur grenzüberschreitenden Zahlung von Kleinbeträgen

Mithilfe von SWIFT Go können Finanzinstitute ein nahtloses Zahlungserlebnis für Kleinbetragszahlungen anbieten, die häufig von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für die Bezahlung von Lieferanten im Ausland oder von Verbrauchern zum Verschicken von Geld an Freunde und Familie im Ausland veranlasst werden. Durch engere Dienstleistungsvereinbarungen zwischen den Instituten und eine Vorabvalidierung der Daten können Banken ihren Endkunden mit SWIFT Go ein schnelles und planbares Zahlungserlebnis mit vorab bekannten Verarbeitungszeiten und Kosten bieten.

SWIFT meldet heute die Einführung von SWIFT Go , einen transformativen neuen Dienst, der es kleinen Unternehmen und Verbrauchern schnell, zuverlässig, hochsicher und zu günstigen Preisen ermöglicht, direkt von ihren Bankkonten aus an jeden Ort der Welt grenzüberschreitend kleinere Beträge zu überweisen. Sieben weltweit tätige Banken, die zusammen 33 Millionen grenzüberschreitende Kleinbetragszahlungen pro Jahr abwickeln, arbeiten mit dem Dienst bereits.

Der Dienst SWIFT Go knüpft an die Hochgeschwindigkeitsverbindungen von SWIFT gpi an, mit denen die Geschwindigkeit und Planbarkeit von Großbetragszahlungen transformiert wurden. Der Dienst ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie von SWIFT, sofortige und reibungslose Transaktionen von einem Konto zum anderen über das SWIFT-Netzwerk, das mehr als 11.000 Institute und 4 Milliarden Konten in 200 Ländern weltweit verbindet, zu ermöglichen. Er wird die Möglichkeiten der Banken weiter stärken, ihre Kunden im schnell wachsenden Segment des Zahlungsverkehrs von kleinen Unternehmen und Verbrauchern zu bedienen.

Stephen Gilderdale, Chief Product Officer von SWIFT, führte aus: „Mit SWIFT Go ist ein weiterer Schritt getan, um unsere Vision zu verwirklichen, es jedem Menschen zu ermöglichen, überall auf der Welt sofort und sicher Geld zu überweisen. Mit dem neuen Dienst wird direkt den Bedürfnissen von Kleinunternehmen und Verbrauchern nach schnellen, einfachen, vorhersehbaren, sicheren und preisgünstigen grenzüberschreitenden Zahlungen entsprochen. Banken können mit unserem neuen Dienst in einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Zahlungsverkehrsmarktes wirksam konkurrieren und ihren Kunden einen nahtlosen Zahlungsverkehr bieten.“