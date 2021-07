HAVN Life Sciences hat eine Vereinbarung unterzeichnet, um den Export von Psilocybin nach Kanada, in die USA und nach Europa zu ermöglichen

Die neue Vereinbarung wurde mit der Firma "P.A. Benjamin Manufacturing Company" (PAB), ein pharmazeutischer Hersteller und Betreiber einer GMP-konformen Anlage in Jamaika,

unterzeichnet.

PAB betreibt eine GMP-konforme Betriebsanlage und wird im Auftrag von HAVN Life natürlich gewonnenes Psilocybin unter Einhaltung der erforderlichen Protokolle für den Export aus Jamaika und den Import nach Kanada, in die USA und nach Europa abpacken. Neben der Zusammenarbeit von HAVN Life Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) mit Hypha Wellness, einem jamaikanischen Hersteller von Lebensmitteln und psychoaktiven Pilzen, verdeutlicht diese Vereinbarung einmal mehr, wie sehr sich das Unternehmen für eine Kooperation und ein langfristiges Branchenwachstum in Jamaika einsetzt.

Der weitere Ausbau dieser psychedelischen Lieferkette bietet HAVN Life die idealen Rahmenbedingungen, um sich im Zuge der kontinuierlichen Öffnung der Märkte in aller Welt als Early Mover zu positionieren. Die Vereinbarung dient HAVN Life außerdem als Türoffner, um sich entsprechende Zulassungen für Psilocybin als aktiver pharmazeutischer Wirkstoff zu sichern und weitere Liefervereinbarungen mit Unternehmen zu schließen, die auf der Suche nach hochwertigem und natürlich gewonnenem Psilocybin sind.

"In einer neu entstehenden Branche ist es extrem wichtig, Partnerschaften mit gleichgesinnten Stakeholdern einzugehen. Eine solche Partnerschaft zwischen dem jamaikanischen GMP-Hersteller P.A. Benjamin, Hypha Wellness und HAVN Life Sciences ist der Schritt in die richtige Richtung", erklärte Hon. Floyd Green, MP, Minister für Landwirtschaft und Fischerei und ergänzte: "Die Nachhaltigkeit der Branche wird weitgehend davon abhängen, ob wir in der Lage sind, Psilocybin-Pilze effizient zu erforschen und die Landwirtschaft mit der Produktion zu verbinden."