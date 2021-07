Anlegerverlag BioNTech pulverisiert erneut bestehenden Rekord – Hier ist lange noch nicht Schluss! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.07.2021, 16:48 | 22 | 0 | 0 27.07.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens freuen sich weiterhin über die atemberaubende Performance an der Börse. Seit Wochen toppt die Aktie bestehende Allzeit-Hoch und setzt regelmäßig neue Ausrufezeichen. Hier dürfte in der nächsten Zeit noch Einiges an Potenzial drinstecken! Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen. Das somit aktuell bestehende Allzeit-Hoch liegt mit 293,98 US-Dollar beim heutigen Aktienkurs. Gegenüber dem Vortag legt die Aktie nochmal um knapp 3 Prozent und 7,72 US-Dollar zu. Innerhalb von drei Wochen ist der Aktienkurs um mehr als 40 Prozent gestiegen, der absolute Wahnsinn! Neben der revolutionären Entwicklung des Corona-Impfstoffes plant BioNTech gerade die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria. Die mRNA Technologie soll dafür ebenso verwendet werden und den Grundstein für eine klinische Studie bilden, die bis Ende 2022 auf den Weg gebracht werden soll. BioNTech gehört die Zukunft! Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





