Rhythm Pharmaceuticals gibt Zulassung der Europäischen Kommission für IMCIVREE (Setmelanotid)▼ für die Behandlung von Adipositas und zur Kontrolle des Hungergefühls im Zusammenhang mit einem POMC-, PCSK1- und LEPR-Mangel bekannt

Erste zugelassene Therapieoption in der Europäischen Union zur Behandlung dieser seltenen genetisch bedingten Adipositaserkrankungen

BOSTON, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RYTM), ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Behandlung von Menschen mit seltenen, genetisch bedingten Adipositaserkrankungen zu transformieren, gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission die Marktzulassung von IMCIVREE (Setmelanotid) zur Behandlung von Adipositas und zur Kontrolle des Hungergefühls im Zusammenhang mit genetisch bestätigtem, durch Funktionsverlustmutationen bedingtem biallelischem Proopiomelanocortin (POMC)-Mangel, einschließlich Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 1 (PCSK1)-Mangel, oder biallelischem Leptinrezeptor (LEPR)-Mangel bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren in der Europäischen Union (EU) erteilt hat.



„Die Phase-3-Studien von Rhythm haben bestätigt, dass die Behandlung mit IMCIVREE klinisch bedeutsame Auswirkungen auf Adipositas und starke Hungergefühle oder Hyperphagie haben kann. Bei vielen Patienten, die an diesen Studien teilnahmen, kam es zu einer Gewichtsabnahme in einem Ausmaß, das in der natürlichen Geschichte der seltenen genetisch bedingten Adipositaserkrankungen noch nie dagewesen ist“, so Martin Wabitsch, M.D., Professor der Medizin und Sektionsleiter Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie am Medizinischen Zentrum der Universität Ulm in Deutschland. „Mit dieser Zulassung werden wir an die Bedeutung genetischer Tests erinnert, die es uns ermöglichen, Patienten mit Adipositas infolge eines POMC-, PCSK1- oder LEPR-Mangels zu identifizieren und richtig zu diagnostizieren und in Frage kommenden Patienten IMCIVREE anbieten zu können, eine medikamentöse Therapie, die darauf ausgelegt ist, die zugrunde liegende Ursache ihrer Erkrankung zu behandeln.“

„Mit dieser jetzt für die EU erfolgten Zulassung ist IMCIVREE die erste und einzige Behandlungsoption, die Patienten in EU-Ländern und anderen Gebieten, einschließlich Nordirland, zur Verfügung steht, um die zugrunde liegende Ursache von Adipositas zu behandeln, die durch bestimmte genetische Defekte im Melanocortin-4 (MC4)-Rezeptor-Signalweg verursacht werden“, so David Meeker, M.D., Chair, President und Chief Executive Officer von Rhythm. „Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für Menschen in den EU-Mitgliedstaaten dar, die an einer durch einen POMC-, PCSK1- oder LEPR-Mangel verursachten Form der Adipositas leiden und nun Zugang zu einer Therapie erhalten, die nachweislich das Hungergefühl und das Körpergewicht reduziert. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden in der gesamten EU, während wir den Erstattungsprozess von Land zu Land beginnen und uns bemühen, IMCIVREE in Frage kommenden Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.“