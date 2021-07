Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund elf Prozent. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 305,00 EUR ausgelotet. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Börsianer, die von Moderna überzeugt sind, freuen sich vermutlich und können den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

Fazit: Moderna kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.