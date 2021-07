Eckert & Ziegler Raises FY Net Income Outlook to EUR 35 Million from EUR 29 Million Autor: PLX AI | 27.07.2021, 17:29 | 34 | 0 | 0 27.07.2021, 17:29 | (PLX AI) – Eckert & Ziegler new outlook FY net income EUR 35 million vs EUR 29 million previously.EPS target raised from 1.40 EUR to approximately 1.70 EURSales outlook remains EUR 180 millionSays H1 results higher than expected, with consolidated … (PLX AI) – Eckert & Ziegler new outlook FY net income EUR 35 million vs EUR 29 million previously.EPS target raised from 1.40 EUR to approximately 1.70 EURSales outlook remains EUR 180 millionSays H1 results higher than expected, with consolidated … (PLX AI) – Eckert & Ziegler new outlook FY net income EUR 35 million vs EUR 29 million previously.

EPS target raised from 1.40 EUR to approximately 1.70 EUR

Sales outlook remains EUR 180 million

Says H1 results higher than expected, with consolidated result in the first half of the year up to approximately EUR 22 million



