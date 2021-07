Landis+Gyr gewinnt Ausschreibung von belgischer Fluvius für die Lieferung von Smart Meters und zugehörigen Dienstleistungen

Cham, Schweiz - 27 . Juli 2021 - Landis+Gyr NV (Belgien), eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), hat die Ausschreibung der belgischen Fluvius System Operator cv für die Lieferung von 2.5 Millionen E360 intelligenter Stromzähler und 1 Million intelligenter Gaszähler für Haushalte gewonnen. Dieser Zuschlag entspricht 50% des ausgeschriebenen Volumens an intelligenten Zählern, deren Installation im Jahr 2023 beginnen wird. Ferner wird Landis+Gyr NV zudem für 15 Jahre sowohl Metering-as-a-Service als auch IoT Connectivity-as-a-Service übernehmen. Die Details sind noch vertraglich zu regeln.

Fluvius fungiert als zentraler Einkäufer für die wichtigsten belgischen Energieversorger Resa und Ores in Wallonien und Sibelga in Brüssel. Fluvius hat das Verfahren für die Rahmenvertragsvergabe für die Lieferung neuer Typen von intelligenten Strom- und Gaszählern, sowie auch zugehörige Dienstleistungen wie Metering-as-a-Service und IoT Connectivity-as-a-Service, abgeschlossen. Landis+Gyr's Lösung ermöglicht die Ablesung und Steuerung der Zähler in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Netzbetreibern.

Die Dauer, während der diese intelligenten Stromzähler gekauft werden können, wird bis 2034 laufen und gibt Fluvius die Möglichkeit, in Zukunft weitere Zählertypen und Daten-Dienstleistungen zu beziehen.

«Eine schnelle und professionelle Einführung intelligenter Zähler in Belgien wird für die langfristige Energiewendestrategie unseres Landes von entscheidender Bedeutung sein. Die intelligenten Zähler sind ausschlaggebende Werkzeuge für Einwohner, Unternehmen, Regierungen und Netzbetreiber. Wir freuen uns, dass Landis+Gyr einer unserer beiden Hauptpartner bei der Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe sein wird», sagte Raf Bellers, Director Supply Chain bei Fluvius.