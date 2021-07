Anlegerverlag Moderna ist der große Gewinner unter den Impfstoff-Aktien! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.07.2021, 17:48 | 42 | 0 | 0 27.07.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffes freuen sich über rekordverdächtige Zahlen an der Börse, die alle Beteiligten in großes Staunen versetzen. Durch den rekordverdächtigen Anstieg ist Moderna der neue Stern am Impfstoff-Himmel. Anmerkung der Redaktion: Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs gelang Moderna der absolute Durchbruch. Aktuell befindet sich die Aktie zudem auf absolutem Rekordniveau. In unserem brandaktuellen Sonderreport haben wir die gesamte Impfstoff-Branche analysiert und geben Einblicke, warum gerade Moderna große Gewinnchancen eröffnet. Hier kostenlos abrufen. Derzeit steht der Aktienkurs bei einem wahnsinnigen Wert von 331,65 US-Dollar und verzeichnet damit den mit Abstand höchsten Wert unter den Impfstoff-Aktien. Der Grund für diesen überragenden Aktienkurs ist ein Kursanstieg von fast 120 Prozent innerhalb von zwei Monaten. Der absolute Wahnsinn! Nachdem die Europäische-Arzneimittelbehörde den Corona-Impfstoff von Moderna auch für Kinder zwischen 12 und 17 Jahre empfiehlt, konnte ein ordentlicher Schritt bei der Bekämpfung der Corona Pandemie gemacht werden. Nebenbei wurde dadurch auch der Aktienkurs in die Höhe katapultiert. Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





