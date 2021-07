Eckert & Ziegler erhöht Jahresgewinnprognose - Aktie auf Rekord

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikexperte Eckert & Ziegler setzt nach einem unerwartet starken ersten Halbjahr die Messlatte für 2021 höher. Das Management rechnet nun beim Jahresüberschuss mit rund einem Fünftel mehr als bisher, wie das Unternehmen am Dienstag kurz vor dem Börsenschluss in Berlin mitteilte. Demnach soll der Gewinn in diesem Jahr bei rund 35 Millionen Euro liegen, nachdem der Konzern zuvor 29 Millionen Euro angepeilt hatte. Für die Jahresumsätze rechnet Eckert & Ziegler unverändert mit einem Wert auf Vorjahresniveau von etwa 180 Millionen Euro.

Der Konzern hatte bereits durch den Verkauf seiner Tumorbestrahlungssparte im ersten Quartal einen Großteil seiner alten Jahresprognose erfüllt. Aber selbst die neuen Gewinnziele sind nach dem ersten Halbjahr bereits zu weit mehr als die Hälfte erfüllt: Von Januar bis Juni erreichte das Konzernergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge rund 22 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr der Wert noch bei 13 Millionen Euro gelegen hatte. Die im SDax notierte Aktie kletterte am Abend auf ein Rekordhoch. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr will der Konzern am 12. August 2021 veröffentlichen./tav/he