Einführung von EMQ X Cloud auf Microsoft Azure

EMQ X Cloud unterstützt seine Nutzer bei der Durchführung ihrer IoT-Projekte mitMQTT auf einfache Weise, ohne den selbstverwalteten MQTT-Dienst in mehrerenRegionen der Cloud bereitstellen und verwalten zu müssen.Starten Sie Ihr IoT-Geschäft mit EMQ X CloudAnwender aus allen Lebensbereichen können EMQ X Cloud flexibel nutzen, um eineerstklassige IoT-Anwendungsplattform aufzubauen. EMQ X Cloud dient alsÜbertragungskanal der von Geräten und Gateways erfassten Echtzeitdaten inverschiedenen IoT-Szenarien. Nachdem die Daten durch eine eigene Rule Enginegefiltert, konvertiert und berechnet wurden, werden sie an Cloud-Anwendungen undData Lakes verteilt, um den Kunden zu helfen, ihre Prozessdaten besser zuanalysieren und die beste Lösung bereitzustellen.3 Schritte zur Bereitstellung von EMQ X Cloud in AzureNach Abschluss der Registrierung auf der Website können wir einen vollständigverwalteten MQTT 5.0-Dienst in Azure mit einem Klick ausführen.1. Angebot auswählen2. Azure und Region auswählen3. Bestätigen und BereitstellenEMQ X Cloud auf GCP demnächst verfügbarEMQ ist bestrebt, ein Messaging-Engine des Internet of Everything für alleBranchen im 5G-Zeitalter bereitzustellen. Neben der aktualisiertenAzure-Plattform wurden weitere gängige Cloud-Plattformen in unseren Forschungs-und Entwicklungsplan aufgenommen, den Sie in Kürze kennenlernen werden. EMQ istbereit, mit Nutzern zusammenzuarbeiten, um wettbewerbsfähige IoT-Plattformen und-Anwendungen für die Zukunft zu entwickeln.Informationen zu EMQ Technologies Co., LtdEMQ wurde 2017 gegründet und ist ein Open-Source-Softwareanbieter vonDateninfrastruktur für das IoT. EMQ liefert den weltweit führendenOpen-Source-MQTT-Nachrichtenbroker und die Stream-Processing-Datenbank undbietet eine One-Stop-Lösung für Echtzeit-IoT-Datenverkehr, Stream-Verarbeitungund Datenanalyse.Sollten Sie Kommentare zu unserem Service haben oder während der Nutzung aufProbleme stoßen, senden Sie bitte eine E-Mail an cloud-support@emqx.io und wirsind sofort für Sie da!Weitere Informationen zum EMQ X Cloud-Service finden Sie hier(https://cloud.emqx.io/) .