Anlegerverlag Plug Power stürzt weiter ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.07.2021, 18:48 | 15 | 0 | 0 27.07.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen erneut eine große Niederlage an der Börse hinnehmen. Zuletzt ging es deutlich nach unten an der Börse und scheint derzeit kein Ende des aktuellen Absturzes zu geben. Ist mit Plug Power in der nächsten Zeit überhaupt noch zu rechnen? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Plug Power ist dies relativ egal und sorgt seit Wochen für fast ausschließlich positive Resultate. In unserem brandaktuellen kostenlosen Sonderreport nehmen wir die ganze Situation unter die Lupe. Einfach hier klicken Gegenüber dem Vortag sinkt der Aktienkurs um mehr als 5 Prozent und 1,43 US-Dollar. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei nur noch 25,64 US-Dollar. Innerhalb des letzten Monats ist der Aktienkurs somit um knapp 30 Prozent gesunken. Damals lag der Aktienkurs noch bei knapp 35 US-Dollar. Zuletzt wurde bekannt, dass Plug Power mit dem Autobauer Renault die Gründung eines Joint-Ventures beschlossen hat, womit die Herstellung wasserstoffbetriebener Vans gefördert werden soll. Das Joint-Venture wird unter dem Namen Hyvia gestartet und wird in Frankreich an vier Standorten vorangetrieben. Dies könnte ein weiterer wichtiger Schritt bei der Durchsetzung nachhaltiger Antriebstechnologien sein. Der Aktienkurs konnte infolgedessen einen ordentlichen Satz nach oben machen. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Trotzdem eröffnen gerade Aktien wie Plug Power immense Gewinnpotenziale für die Anleger. Unseren aktuellen Sonderreport zu diesem Thema können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





