Ölpreise etwas gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,26 US-Dollar gehandelt. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 52 Cent auf 71,42 Dollar.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete auch die Ölpreise. Verantwortlich sind vor allem die Vorgaben aus China, wo die Aufsichtsbehörden weiter regulierend in die Finanzmärkte, in Branchen und einzelne Unternehmen eingreifen. Zudem könnte die rasche Verbreitung des Delta-Variante die wirtschaftliche Erholung und damit die Nachfrage nach Rohöl belasten. Vor allem die Entwicklung in asiatischen Ländern wie Indonesien sorgt für Verunsicherung. So haben Länder wie Thailand und Vietnam harte Maßnahmen verhängt./jsl/eas