Prokarium beruft Kristen Albright zur Chief Executive Officer

Kristen Albright, PharmD, Chief Executive Officer of Prokarium (Photo: Business Wire)

Dr. Albright ist eine renommierte Führungspersönlichkeit der Branche und verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Geschäftsentwicklung und Betriebsführung. Sie kam 2018 zu Prokarium, war dort zuletzt als Chief Operating Officer tätig und leitete die Aktivitäten von Prokarium zur Ausweitung der Entwicklungstätigkeit in der Onkologie. Zugleich gelang ihr die Einwerbung einer Investition von The Wellcome Trust, um das führende Impfstoffprogramm des Unternehmens in die klinische Entwicklung zu bringen. Sie ist Nachfolgerin von Ted Fjällman, PhD, der das Unternehmen weiterhin als Mitglied des Board of Directors unterstützen wird.

“Prokarium beschleunigt seine Bemühungen zur Entwicklung von Arzneimitteln im Bereich der Onkologie, und Kristen bringt genau die umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung und strategische Führung mit, die das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase voranbringen werden”, sagte Steve Chatfield, PhD, Chairman des Board of Directors von Prokarium. “Kristen wird eine unschätzbare Bereicherung für Prokarium sein, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihr, um Krebspatienten die nächste Generation von Immuntherapien zur Verfügung stellen zu können.”

“Ich freue mich sehr über diese Chance, Prokarium in einer so spannenden Zeit zu führen, denn wir treten jetzt in unsere nächste Wachstumsphase ein”, sagte Dr. Albright. “Ich sehe der Zusammenarbeit mit unseren Vorstandsmitgliedern und den Führungs- und Wissenschaftsteams gespannt entgegen. Wir verfolgen das Ziel, unseren führenden Onkologie-Kandidaten in die Klinik zu bringen und das volle Potenzial des einzigartigen therapeutischen Ansatzes unserer Pipeline auszuschöpfen.”

Vor ihrem Wechsel zu Prokarium war Dr. Albright Investorin bei Osage University Partners, wo sie mehrere Investitionen in Biowissenschaftsunternehmen begleitete. In einer früheren Phase ihrer beruflichen Laufbahn war sie in der Geschäftsentwicklung bei Emergent BioSolutions und der Cangene Corporation tätig, wo sie sich auf die Lizenzierung von Vermögenswerten sowie auf Fusionen und Übernahmen spezialisierte. Ihre Industriekarriere begann sie als Post-Doc-Stipendiatin bei Centocor. Dr. Albright besitzt einen MBA von der Saint Joseph's University und promovierte in Pharmazie am Philadelphia College of Pharmacy der University of the Sciences in Philadelphia.

Über Prokarium

Prokarium ist ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet. Unsere Pipeline ist dafür konzipiert, die nächste Stufe der Immunonkologie zu erreichen, und baut auf den jüngsten Fortschritten in der Krebsimmunologie auf. Das Hauptprogramm von Prokarium konzentriert sich auf einen Wandel des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Orchestrierung immungesteuerter, lang anhaltender Antitumorwirkungen. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.prokarium.com.

