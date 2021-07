Arqit kündigt Produkt zum Schutz digitaler Assets vor Quantenangriffen an

Die gesamte IT-Industrie wird vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology mit hoher Priorität dazu aufgefordert, ihre Verschlüsselungstechnologien aufzurüsten. Die gemeinhin vorgeschlagenen Nachrüstungen von Algorithmen sind für Blockchains grundsätzlich ungeeignet. Arqit hat jedoch hierfür die Lösung.

Das Platform-as-a-Service-Verschlüsselungsprodukt QuantumCloudTM von Arqit konnte bereits bedeutende Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Telekommunikation, Automatisierung und Finanzdienstleistungen mit einem Auftragsbestand in Höhe von 130 Millionen Dollar gewinnen. Nun kündigt das Unternehmen die Absicht an, für die Blockchain-Branche Sicherheitstechnologie einer neuen Dimension bereitzustellen.

Ein im Juli veröffentlichter Aufsatz der University of Surrey1 zeigt auf, dass Quantencomputer die für Blockchains verwendete Kryptografie endgültig wertlos machen werden.

Der Aufsatz von Arqit über digitale Assets erläutert, auf welche Weise man digitale Assets und die unterstützende Infrastruktur wie Wallets und Börsen vor Quantencomputerangriffen schützen kann.

Mit der rasanten Ausbreitung der Blockchain-Technologie in zahlreichen Einsatzfeldern, insbesondere in den Bereichen digitales Zentralbankgeld und Finanzdienstleistungen, ist es zwingend erforderlich, dass digitale Assets quantensicher sind, wenn sie die durch die Weiterentwicklung der Quantencomputer mögliche immer eingehendere Analyse überstehen sollen. Darüber hinaus müssen Blockchain-Technologien, um im Mainstream florieren zu können, den Spagat zwischen den Anforderungen an die Privatsphäre der Nutzer einerseits und den Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften andererseits schaffen – eine Herausforderung, die noch nicht bewältigt ist.

Der wissenschaftliche Aufsatz von Arqit über digitale Assets beschreibt eine neue Technologieebene, die Sicherheit gegen Quantencomputerangriffe bietet. Sie stellt die Vertraulichkeit von Transaktionen sicher und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Sie ist etwa 1.400 Mal weniger rechenintensiv als typische Post-Quantum-Algorithmen – ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, Sicherheit und Geschwindigkeit unter einen Hut zu bringen. Die Lösung beinhaltet zudem eine patentierte Technologie, die die Energieeffizienz aller beteiligten Hardware-Komponenten misst, wodurch die Algorithmen eine bessere CO2-Bilanz aufweisen als PKI (Public Key Infrastructure). Den Aufsatz finden Sie unter www.arqit.uk/investors.