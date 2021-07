Deutsche Pfandbriefbank hebt Latte für Vorsteuerergebnis an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat nach einem starken Gewinnanstieg im zweiten Quartal die Prognose für 2021 erhöht. Beim Gewinn vor Steuern werde jetzt ein Anstieg auf 180 Millionen Euro bis 220 Millionen Euro erwartet, teilte der im SDax notierte Finanzierer von Gewerbeimmobilien am Dienstagabend in München mit. Bisher hatte die Bank einen Vorsteuergewinn von mindestens 155 Millionen Euro in Aussicht gestellt, was leicht über dem Vorjahreswert gewesen wäre.

Im zweiten Quartal verdiente die Bank vor Steuern 62 Millionen Euro und damit 121 Prozent mehr als im von der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Vorjahresquartal./zb/ngu