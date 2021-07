Morphosys stürzt weiter ab, Varta und Nordex leiden unter dem Abwärtsdruck aus China, TUI widersteht

Die Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten schienen heute die Aktien auch in Deutschland anzustecken, wobei sich der Rückgang noch in Grenzen hielt. Gleichwohl drückte der ,,Risk-off‘‘-Modus auf die Stimmung. Darunter litten unter anderem die …

Die Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten schienen heute die Aktien auch in Deutschland anzustecken, wobei sich der Rückgang noch in Grenzen hielt. Gleichwohl drückte der ,,Risk-off‘‘-Modus auf die Stimmung. Darunter litten unter anderem die …