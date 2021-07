Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lenzing Raises Outlook After EBITDA More Than Doubles (PLX AI) – Lenzing half year EBITDA EUR 217.8 million, up from EUR 96 million a year ago.Lenzing now expects the EBITDA in 2021 to reach at least a level of EUR 360 million