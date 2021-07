---------------------------------------------------------------------------

- Pyramid Computer GmbH untermauert positiven Ausblick für 2021 in Umsatz und Ertrag



- Pyramid prognostiziert Umsätze für 2022 in Höhe von EUR 67 Mio. bis 71 Mio. und eine EBIT-Marge von mindestens neun Prozent



- mic AG veröffentlicht Zwischenabschluss zum 30.06.2021

München, 27.07.2021 - Der Vorstand der mic AG hat am heutigen Tag den Zwischenabschluss zum 30.06.2021 aufgestellt. Die mic AG veröffentlicht damit letztmalig lediglich einen Einzelabschluss. Durch die Akquisition aller Anteile der Pyramid Computer GmbH (Pyramid) im laufenden Jahr wird die mic AG für das Geschäftsjahr 2021 zum 31.12.2021 einen Konzernabschluss aufstellen und veröffentlichen.



Da eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der Pyramid, der zum 31.12.2020 bei EUR 10,2 Mio. lag, aus transaktions-technischen Gründen erst Anfang 2022 vorgenommen wird, weist die mic AG für das erste Halbjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1,95 Mio. (Vorjahr EUR 0,34 Mio.) aus. Dieser Jahresfehlbetrag entspricht im Wesentlichen den in diesem Zeitraum angefallenen Transaktionskosten für den Erwerb der Pyramid Computer GmbH. Das Rohergebnis liegt wie erwartet mit EUR 0,13 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 0,32 Mio.



Im Halbjahresabschluss wurde auch der Ausgang des jahrelangen Rechtsstreits mit dem ehemaligen Vorstand Kolbe verarbeitet. In vor kurzem ergangenen OLG-Entscheidungen wurde den Kolbe-Berufungen nur teilweise stattgegeben, die Rechtsmittel wurden im Übrigen abgewiesen. Die Belastungen sind deutlich unterhalb der im Jahresabschluss 2020 gebildeten Rückstellungen.

"Ich bin sehr erfreut, dass wir den Fokus nun vollständig auf weitere operative Erfolge legen können. Die neu aufgebaute Vertriebsorganisation der Pyramid bietet uns alle Möglichkeiten, bestehende Geschäftsfelder dynamisch weiterzuentwickeln und in neue Geschäftsbereiche vorzudringen. Unser gesamtes Team agiert auch in dieser Hinsicht sehr fokussiert", so Andreas Empl, Vorstand der mic AG.