Musk bleibt am Boden / Kommentar zu Tesla von Norbert Kuls

New York (ots) - Tesla-Chef Elon Musk war der einzige Milliardär mit einemeigenen Raumfahrtunternehmen, der im Juli nicht ins All geflogen ist - oderzumindest an dessen Rand wie Amazon-Gründer Jeff Bezos und der britischeUnternehmer Richard Branson. Musk war in den vergangenen Monaten ohnehin starkmit Tesla beschäftigt, wie der Milliardengewinn für das jüngste Quartalnahelegt. Der CEO muss sich seine Zeit gut einteilen. Daher will Musk auch nichtmehr regelmäßig an den Telefonkonferenzen mit Wall-Street-Analysten teilnehmen -eine Standardübung für die Chefs börsennotierter Firmen. Er wolle nur nochmitmachen, wenn er etwas "wirklich Wichtiges" zu sagen habe.Freilich war Musk bei diesen Konferenzen immer wieder mit verbalen Ausfällenaufgefallen. Im Vorjahr hatte er pandemiebedingte Einschränkungen, die auchTesla-Fabriken betrafen, als "faschistisch" bezeichnet. Analysten warf er schonmal vor, "langweilige und dumme" Fragen zu stellen. Dazu macht Musk auch gerneüberzogene Versprechungen wie mit einer Flotte selbstfahrender Tesla-Taxis bis2020 oder einem Elektrosattelschlepper bis 2019 - dessen erste Lieferung jetztauf 2022 taxiert wurde. Am grundsätzlichen Vertrauen der Anleger in denElek­troauto-Pionier hat das nichts geändert - auch wenn er mal derBörsenaufsicht in die Quere kam und ihn Kritiker als Scharlatan abtun. Imzweiten Quartal bestätigte Tesla jedenfalls die in Musk gesetzten Erwartungen.Tesla verkaufte mehr als doppelt so viele Autos wie im Vorjahr. Dazu ging derGewinnanteil aus Sonderfaktoren zurück.Aber Tesla ist auch nicht mehr der einzige Anbieter von coolen Elektroautos.Traditionskonzerne wie Daimler mit Mercedes-Benz, Volkswagen und Ford greifenmit eigenen Produkten an. Dazu kommen neue Wettbewerber wie die erst am Montagan die Börse gegangene Lucid Motors - ein Unternehmen, das von einigenEx-Tesla-Managern geführt wird. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs von Teslaseit seinen Höchstständen Ende Januar um rund ein Viertel gefallen ist - wobeider Titel immer noch extrem hoch bewertet ist.Aber Musk ist kein Scharlatan. Der fordernde Unternehmer hat mit Tesla eineMarke geschaffen, die so für Elektromobilität steht wie Amazon fürs Einkaufenmit Mausklick. Diesen Vorsprung einzuholen, ist weder für Traditionskonzernenoch für Tesla-Klone einfach. Bis Musk nicht nur auf Telefonkonferenzenverzichtet, sondern sich wie Bezos vollends auf Weltraumflüge konzentriert,bleibt Tesla im E-Segment das Unternehmen, das es zu schlagen gilt.(Börsen-Zeitung, 28.07.2021)