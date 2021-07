Noch ein Verlusttag im DAX und die Spannung vor den Quartalszahlen von Apple, Alphabet und Microsoft wächst. Wie schneiden die US-Schwergewichte ab?

China-Sorgen weiter dominant am Aktienmarkt

Erneut kannte der DAX vom Handelsstart an erst einmal nur eine Richtung. Etwas dynamischer als am Montag fiel der Index und durchbrach sehr schnell das Vortagestief. Damit wurde das Signal generiert, die Kurslücke zu vergangenem Donnerstag zu schliessen.

Doch um 15.500 erfolgte keine Stabilisierung, sodass auch die zweite Kurslücke der Vorwoche auf dem DAX-Plan stand und geschlossen wurde. Ab diesem Punkt drehte das Sentiment sehr schnell und eindeutig wieder nach oben ab. Diese Volatilität kommentierte Daniel Saurenz im Mittagsinterview wie folgt:

Auch der Bitcoin änderte wieder schnell die Richtung. Dazu sprachen wir mit Daniel Saurenz vor dem Hintergrund der Amazon-Nachricht gestern noch einmal gesondert.

Sehr stark präsentierten sich die Aktien von BioNTech in den letzten Tagen. Nach dem Covid19-Medikament könnte ein Mittel gegen Malaria anstehen. Diese Phantasie treibt den Kurs momentan auf ein neues Hoch, verbunden mit der Stärke bei Moderna. Nicht ganz so stark ist die Adidas-Aktie, trotz der olympischen Spiele in Japan.

Der Sportartikelhersteller korrigiert zunächst den Zuwachs vom letzten Quartal und könnte im Vergleich zur Konkurrenz nur eine Zwischenkorrektur vollziehen, um später weiter aufzuholen.

Ähnlich könnte es beim Chiphersteller Infineon laufen, die ebenfalls hier vorgestellt und mit dem Verweis zum Chipmangel in der Autoindustrie analysiert wird.

Von der Konjunkturseite her sprechen wir zudem über Thyssen, die etwas stärker korrigierten und vor dem Hintergrund der Rohstoffpreise immer wieder an den Margen schrauben müssen.

Weit über 15.500 schaffte es der DAX jedoch nicht, zumindest nicht bis zu den Schlusskursen des Montags. Im weiteren Verlauf und mit der Korrektur an der Wall Street und im Nasdaq gab der Index wieder etwas ab, verteidigte jedoch die 15.500er-Marke. Das gestiegene US-Verbrauchervertrauen stützte. Allerdings waren die Daten aus dem Immobiliensektor besorgniserregend. Die US-Hauspreise erhöhten sich im Kalendermonat Mai um ganze 17 Prozent, was dem stärksten Zuwachs seit dem Sommer 2004 entsprach.

Per Schlusskurs verlor der Index rund 100 Punkte, nahm Volatilität zum Vortag um 50 Prozent zu und zeigte folgende Tagesparameter auf:

Eröffnung 15.537,89 Tageshoch 15.586,90 Tagestief 15.423,56 Vortageskurs 15.618,98 Schlusskurs 15519,13

Damit sind zwar zwei GAPs auf der Unterseite aus der Vorwoche geschlossen, aber ein weiteres auf der Oberseite entstanden. Im Tagesverlauf ist der Abstand deutlich zu sehen:

Wie skizzierte sich das Gesamtbild innerhalb der 30 DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Werte

Nach mehreren schwachen Tagen konnte die SAP-Aktie heute leicht zulegen und ebenfalls der Energiewert E.ON. Man sieht damit eine Art Umschichtung am Aktienmarkt.

Verlierer waren erneut Infineon, die am Morgen besprochen wurden und die Delivery Hero neben den Automobilwerten. Produktionsstopps und Chipengpässe waren der Mix, welcher den gesamten Sektor belastete.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Wichtiger Impulsgeber dürften am Abend die Quartalszahlen von Microsoft, Apple und Alphabet werden.

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Wir notieren nun wieder recht genau in der breiten Range seit Anfang April im DAX. Eine Entscheidung auf der Unterseite vor einer Woche wurde vereitelt und die Oberseite nicht gänzlich ausgereizt.

Viel hängt von der weiteren Entwicklung der Quartalszahlen in den USA und der morgigen Zinssitzung der US-Notenbank FED ab.

So skizziert sich der Tageschart uneinig:

