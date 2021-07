Andersen Global verstärkt mit Payce Consulting seine Präsenz in Gambia Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 27.07.2021, 21:49 | 14 | 0 | 0 27.07.2021, 21:49 | Andersen Global setzt die Expansion in Afrika mit der Aufnahme des Kooperationsunternehmens Payce Consulting fort und erweitert damit die bestehende Präsenz des Unternehmens in Gambia. Das 2014 von Partner Paul Gaye gegründete Unternehmen Payce Consulting bedient den öffentlichen und privaten Sektor auf lokaler und internationaler Ebene, darunter die Bereiche Finanzinstitute, Bildung, Industrie und Handel, Transport, Fischverarbeitung und -export, Hotel und Freizeit, Seehafen, Energie, Landwirtschaft, Informationstechnologie und Regierungsstellen. Die Steuer- und Beratungsfirma bietet ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Unternehmensberatung, Unternehmensstrukturierung und Insolvenz, Outsourcing, Finanzdienstleistungen und Portfoliomanagement. „Unser kundenorientierter Ansatz, unsere umfangreichen Branchenkenntnisse und unser Einsatz für erstklassigen Service haben es uns ermöglicht, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und zu erhalten“, sagte Paul. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ist der nächste Schritt für unsere Kanzlei, um unseren Mandanten die Ressourcen einer globalen Organisation zur Verfügung zu stellen und sie bei ihren grenzüberschreitenden steuerlichen und rechtlichen Bedürfnissen nahtlos zu unterstützen.“ Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Paul und sein Team sind hochqualifizierte, kompetente und erfahrene Persönlichkeiten, und ihr Einsatz für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung hat zu einer konsistenten, qualitativ hochwertigen Arbeitsleistung geführt. Die Kompetenzen von Payce Consulting, zusammen mit den juristischen Kompetenzen unserer bestehenden Kooperationsfirma im Land, bieten uns eine vollständige Abdeckung in Gambia und sind eine weitere wichtige Ergänzung zu unserer Plattform in Afrika.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 282 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210727006083/de/





