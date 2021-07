FlexCat by Unifrax erzielt in einer PDH-Modellstudie eine höhere Ausbeute bei geringerer Verkokung

Unifrax, ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Spezialfaserprodukten, gab heute erste Ergebnisse aus der ersten Phase seiner Testkampagne bekannt, die bei der hte GmbH, dem führenden Anbieter von Hochdurchsatztechnologie in der Katalyseforschung, durchgeführt wurde. Diese Ergebnisse sprechen für die Fähigkeit des kürzlich auf den Markt gebrachten Materials FlexCat by Unifrax, den Durchsatz in der Produktion erheblich zu steigern, Prozesslaufzeiten zu verlängern und den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens zu verkleinern.

