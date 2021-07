Komo Plant Based Foods zählt nun auch Dean’s Dairy & Specialty Foods zu seinen Vertriebspartnern

Vancouver, British Columbia – 27. Juli 2021 – Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTC:KOMOF) (FWB:9HB) („Komo“), das Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, hat mit dem Vertrieb seiner Produkte über die Firma Dean’s Dairy and Specialty Foods begonnen und die erste Produktlieferung an Dean’s für den Vertrieb in British Columbia versendet.

Die im Jahr 1986 gegründete Firma Dean’s Dairy & Specialty Foods vertreibt reine Naturprodukte und Bio-Produkte in Premiumqualität an Lebensmittelhändler, Kaffeehäuser und Speiselokale in Vancouver, im Lower Mainland und seit kurzem auch in Vancouver Island. Bis heute wählt Dean‘s jede Marke, die das Unternehmen vertritt, persönlich aus um sicherzustellen, dass die Kunden stets frische Produkte in gleichbleibend hoher Qualität erhalten. Dean’s liefert seine Produkte an 6 Tagen die Woche in erstklassig gewarteten Kühl-LKWs aus, um eine Zustellung der Produkte in frischester Qualität zu garantieren.

Das Team von Dean's, das ursprünglich mit der Hauszustellung begann, setzt seit dem ersten Tag auf persönliches Service, familiäre Werte sowie beste Qualität im Großhandel gepaart mit dem Wunsch, Kunden zu begeistern.

„Als wir KOMO zum ersten Mal kennenlernten und Adya, Fred und Jeffrey trafen, hat uns ihre Leidenschaft und ihr Bedürfnis, die Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln über Komfortklassiker mit anderen zu teilen, wirklich inspiriert. Wir wissen um die Herausforderungen und Hindernisse, mit denen junge Unternehmer in Vancouver konfrontiert sind. Unser Anliegen ist es, sie auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen“, sagt Dean Sellars, Gründer und CEO von Dean's.

Aufgrund der neuen Geschäftsbeziehung mit Dean's Dairy and Specialty Foods arbeitet Komo nicht mehr mit dem bisherigen Lebensmittelvertrieb für British Columbia zusammen.

Komo arbeitet mit Cornerstone Sales Ltd. als kanadischem Vertriebsagenten zusammen, um Komo Foods in Kanada auf eine breite Basis von unabhängigen und nationalen Naturkostläden, Lebensmittelketten, Convenience-Food-Läden und Lebensmitteldienstleistern zu stellen.

Über Komo

Komo Plant Based Foods Inc. ist ein erstklassiges Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und entwickelt, vermarktet und vertreibt eine Vielzahl an Tiefkühlgerichten auf pflanzlicher Basis, die stets herzhaft, sättigend und mit gesunden Zutaten hergestellt sind. Wir bei Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, pflanzliche Mahlzeiten zu einem festen Bestandteil auf jedem Esstisch zu machen, indem wir unsere Liebe zu Wohlfühlessen teilen, das die Menschen mit dem Planeten verbindet. Wir glauben, dass pflanzliche Ernährung die Zukunft ist und - Veränderung kann mit einem einzigen biteTM beginnen. Unser erfahrenes Innovations- und Entwicklungsteam für Produkte auf pflanzlicher Basis kreiert vegane Versionen von traditionell käse- und fleischhaltigen Klassikern – alles auf rein pflanzlicher Basis. Die Produkte von Komo werden über dessen E-Commerce-Website und ein Vertriebsnetz aus Online- und stationären Lebensmittelgeschäften sowie Convenience- und Naturkostläden direkt an den Verbraucher verkauft. Unsere operative Tochtergesellschaft Komo Comfort Foods startete 2021 mit unseren Vorzeigeprodukten: Lasagne, Shepherd‘s Pie und Chick‘n Pot Pie auf pflanzlicher Basis. Kürzlich hat sie eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: „Komo Plant-Based Meal HelpersTM“ – vielseitige Mahlzeitenhelfer, mit denen sich viele Gerichte zu Hause zubereiten lassen.