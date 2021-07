Exchanger Industries Limited erwirbt HRS Heat Exchangers

Exchanger Industries Limited („EIL“), der kanadische Marktführer und weltweit angesehene Entwickler und Hersteller von Produkten für die Wärmeübertragung in den Bereichen Energie, Petrochemie, Industrie und saubere Stromerzeugung, hat HRS Heat Exchangers Ltd. („HRS“) übernommen. Finanzielle Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

„Seit Jahrzehnten setzen wir uns für unsere Kunden in Kanada, den USA und 25 Ländern weltweit ein und liefern ihnen immer wieder erfolgskritische, innovative Lösungen in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen“, sagte Mark el Baroudi, CEO von EIL. „Die Übernahme von HRS wird unseren Kunden zahlreiche Vorteile bieten, einschließlich einer erweiterten Fähigkeit, Lösungen für die Wärmeübertragung für ökologisch nachhaltige Projekte in den Bereichen Biogas und Abwasseraufbereitung zu liefern, zusätzlich zu den bestehenden Projekten von EIL in den Bereichen saubere Stromerzeugung, Flüssigerdgas (LNG), emissionsfreie Stromspeicherung und Biokraftstoffanwendungen.“

Um diese Projekte zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu liefern, verschafft die Übernahme EIL sofortigen Zugang zu einer kosteneffizienten globalen Präsenz mit skalierbaren Hubs sowohl in Indien als auch in Spanien und einem zusammengeführten Portfolio von Antifouling-Technologien zur Verbesserung der Differenzierung und als einzigartige Plattform zur Steigerung des Mehrwerts für Kunden.

Darüber hinaus erklärte el Baroudi, dass die Übernahme von HRS Heat Exchangers EIL eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, die Präsenz bei einem beeindruckenden internationalen Kundenstamm über schnell wachsende geografische Marktpositionen in den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko, Indien, dem Nahen Osten, Malaysia, Australien und Neuseeland zu erweitern. Als Zeichen dieser Chance wurde HRS in der renommierten Sunday Times „HSBC International Top League Table“, die das internationale Wachstum von in Großbritannien ansässigen Unternehmen verfolgt, auf Platz 161 gelistet.