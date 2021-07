Citrine Informatics meldet Rekordwachstum seiner KI-Plattform für Werkstoffe in Q2 2021

Citrine lieferte im zweiten Quartal eine Bestleistung, die durch langfristige Verlängerungen und Upsells in allen Marktsegmenten, einschließlich etablierter Werkstoff- und Chemieunternehmen, Hersteller von Einzelprodukten und neuer Marktteilnehmer, die auf Werkstoff- und Chemieinnovationen angewiesen sind, geprägt war. Das Unternehmen schloss die erste Hälfte des Jahres 2021 ab und übertraf dabei seine Gesamtbuchungen für das GJ2020 um mehr als das 5,5-fache und seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz für das GJ2020 um mehr als das 2,5-fache.

„Unsere Kunden erzielen mit der Citrine-Plattform über die gesamte Werkstoff-Wertschöpfungskette hinweg hervorragende Ergebnisse“, sagte Greg Mulholland, CEO von Citrine. „Hersteller von Einzelprodukten haben den Wert der KI-gesteuerten Werkstoffentwicklung erkannt, neue Marktteilnehmer sind dabei, datengesteuerte F&E-Organisationen von Grund auf neu aufzubauen, und etablierte Werkstoff- und Chemieunternehmen innovieren schneller als je zuvor. Wir befinden uns an einem Wendepunkt im Markt für KI-gesteuerte F&E, und Citrine ist der richtige Partner, um diesen Wandel branchenweit voranzutreiben.“

Fortgesetzte internationale Expansion

Citrine stärkte mit der Einstellung von Marius Popa als Director of EMEA seine internationale Präsenz. Marius kommt mit über 20 Jahren globaler Managementerfahrung bei Unternehmen im Bereich Simulation und Modellierung zu Citrine, darunter Unternehmen wie Ansys und Autodesk. Er war maßgeblich am Erfolg großer digitaler Transformationsprojekte bei mehreren Fortune-500-Unternehmen beteiligt und wird die EMEA-Einführungs- und Implementierungsstrategie von Citrine leiten.

„EMEA ist für Citrine ein schnell wachsender Markt und ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Lieferkette für Werkstoffe und Chemikalien“, sagte Mike Smocer, VP of Global Sales & Marketing bei Citrine. „Marius ist eine erfahrene Führungskraft, die die Herausforderungen und digitalen Möglichkeiten unserer Kunden in der Region bestens versteht. Wir freuen uns auf das weitere Wachstum und den Erfolg unserer Kunden in EMEA.“