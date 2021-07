New Mountain Capital übernimmt Flexan

NEW YORK, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Eine Tochtergesellschaft von New Mountain Capital, LLC („New Mountain") hat bekannt gegeben, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Flexan getroffen zu haben, einem führenden Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Medizinprodukten, das sich auf Komponenten und Geräte aus Silikon, Thermoplast und Spezialgummi spezialisiert hat. Flexan wird von ILC Dover, einem Portfoliounternehmen von New Mountain Capital, übernommen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis August 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.