Everbridge führt das branchenweit erste globale Critical Event Management (CEM) CertificationTM Programm mit formalisierten Standards für Unternehmensresilienz ein

27.07.21 Everbridge Launches Industry’s First Global Critical Event Management (CEM) CertificationTM Program with Formalized Standards for Enterprise Resilience Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

26.07.21 Everbridge Unveils Next-Generation 911 Solution to Modernize Emergency Calls to First Responders Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

20.07.21 Fortinet Selects Everbridge Critical Event Management (CEM) for Enterprise-wide Global Business Continuity Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

19.07.21 Everbridge Selected to Power Countrywide Public Warning System in Estonia, ‘the Most Advanced Digital Society in the World’ Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

14.07.21 Everbridge CEO Named a Top 50 “Best CEO for Diversity” for 2021 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

13.07.21 Everbridge to Announce Second Quarter 2021 Financial Results on August 9, 2021 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

12.07.21 Everbridge gibt die erfolgreiche Bereitstellung eines nationalen Kriseninformationssystems für Großbritannien zum Schutz von mehr als 100 Millionen Einwohnern und Besuchern bekannt Business Wire (dt.) | Weitere Nachrichten

12.07.21 Everbridge Announces Successful Deployment of National Public Warning System for The United Kingdom (UK) to Protect Over 100 Million Residents and Visitors Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten