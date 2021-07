ExaGrid ist Finalist der Storage Awards 2021

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in sechs Kategorien für die 18. jährlich vergebenen Storage Awards nominiert wurde. ExaGrid ist Finalist in den Kategorien „Enterprise Backup Hardware Company of the Year“, „Storage Innovators of the Year“, „Immutable Storage Vendors“, „Storage Performance Optimisation Company of the Year“, „Storage Product of the Year“ und „Storage Company of the Year“. Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie läuft und endet am 8. September 2021. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden im Rahmen des „The Storries XVIII“-Festakts am 22. September 2021 in London bekannt gegeben.

