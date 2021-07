NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Laschet:

"Es mag ja sein, dass Armin Laschet als Kanzlerkandidat das Wählervotum fürchtet, wenn er sich schon jetzt für einen harten Kurs ausspricht. (...) Laschet allerdings sollte es besser wissen. Der Mann will Kanzler werden, will führen und Verantwortung übernehmen und zeigen. Wenn er ausgerechnet jetzt wegtaucht und sich vor klaren Entscheidungen drückt, macht er das Gegenteil. So kann man eine Wahl auch vergeigen."/yyzz/DP/he