LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bundeswehr/Katastrophenhilfe:

"Lagebilder mithilfe von Tornado-Jets und bundeswehreigenen Satelliten zählen zur modernen militärischen Amtshilfe. Und wenn die Bundeswehr mal nicht wegen einer fiktiven Übungslage Straßen und Brücken baut, sondern weil die Fluten die vorhandenen weggerissen haben, erscheinen ihre Fähigkeiten plötzlich in einem anderen Licht. Noch vor einem Jahr sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier davon, dass die Truppe im Bewusstsein der meisten Deutschen "fast unsichtbar" sei. Das beginnt sich in der Not gerade zu drehen. Es ist eine Chance. Truppe und Gesellschaft sollten sie nutzen."/yyzz/DP/he