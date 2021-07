Pressestimme 'Rheinpfalz' zu Explosion in Leverkusen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.07.2021, 05:35 | 36 | 0 | 0 28.07.2021, 05:35 | LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Explosion in Leverkusen: "Wie konnte das Unglück in Leverkusen geschehen? Wer trägt Verantwortung? Diese Fragen drängen. Und doch: Es braucht einfach Zeit, bis Antworten gegeben werden können. Im Falle des BASF-Unglücks vergingen Jahre, bis die Ermittlungen abgeschlossen waren und 2019 ein Gericht zu einem Urteil kam. Dem Schrecken des Unglücks selbst, den Verletzungen, der Angst folgt ein nicht selten quälend langer Prozess der Aufklärung, der auch in Leverkusen notwendig ist. Chemieproduktion unterscheidet sich von vielen anderen Produktionen dadurch, dass sie besonders gefährlich sein kann. Sie geht mit giftigen, brennbaren, explosiven, ätzenden Substanzen um, mit hohen Temperaturen, hohem Druck. Die Unternehmen tragen dabei erhöhte Verantwortung, weil Fehler und Versäumnisse schwerwiegende Folgen haben können. Aber nicht auf alle Faktoren haben Unternehmen Einfluss. Jetzt müssen die Behörden gründlich ermitteln, wie es zu dem Unglück kommen konnte."/yyzz/DP/he







