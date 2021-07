Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Givaudan Invests in Next Beauty China (PLX AI) – Givaudan invests in series A fundraising for Next Beauty China.Expanding exposure to high growth Chinese fragrance & beauty marketFounded in 2018, Next Beauty is headquartered in Shanghai and employs around 50 employees.