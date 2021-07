---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Siltronic AG



Einsteinstr.172



81677 München



www.siltronic.com



Siltronic verzeichnet starkes Umsatzwachstum und hohen Ertrag im zweiten Quartal 2021



- Digitalisierungsschub und Wirtschaftserholung sorgen für hohes Wachstum der verkauften Waferfläche



- Umsatz und Ertrag gegenüber Vorquartal und im Halbjahresvergleich deutlich gesteigert



- Sehr starker Netto-Cashflow von EUR 71,2 Millionen



- Nettofinanzvermögen bei EUR 528,4 Millionen



- Kapazitätsausbau durch neue hochmoderne und kosteneffiziente 300 mm-Fabrik am Konzernstandort Singapur beschlossen



- Prognose 2021 für Investitionen auf EUR 400 Millionen erhöht und für Netto-Cashflow entsprechend reduziert



München, Deutschland, 28. Juli 2021 - Der Geschäftsverlauf der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) war auch im zweiten Quartal 2021 sehr erfreulich. Im ersten Halbjahr lagen Umsatz und Ertrag deutlich über dem Vorjahr. Die treibende Kraft für die starke Nachfrage ist der anhaltende Digitalisierungsschub. Hinzu kommen deutlich verbesserte Konjunkturaussichten, eine weiterhin lockere Geldpolitik und eine durch die Entspannung bei der Corona-Pandemie verstärkte Verbrauchernachfrage. Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner Sitzung vom 27. Juli 2021 den vom Vorstand vorgeschlagenen Bau einer neuen 300 mm-Fabrik am Konzernstandort in Singapur genehmigt, um das starke Wachstum im Halbleitermarkt zu unterstützen.



"Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage in allen Endmärkten. Dieser Trend sollte anhalten und weiter die Basis für das Wachstum unseres Unternehmens bilden. Mit unserer neuen hochmodernen und kosteneffizienten 300 mm-Fabrik in Singapur begleiten wir die Ausbauprojekte wichtiger Kunden, die mit den aktuellen Kapazitäten nicht bedient werden können. Wir beabsichtigen, die Auslastung eines großen Teils der neuen Kapazitäten durch den Abschluss von langfristigen Lieferverträgen mit Anzahlungen abzusichern. Die Verhandlungen mit den Kunden kommen gut voran. Mit dem Projekt stärken wir auch den Forschungs- und Entwicklungsstandort in Burghausen weiter, der die geplanten Erweiterungen technologisch betreuen wird", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG.