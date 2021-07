Q2 2021: DWS mit anhaltend dynamischer Geschäftsentwicklung und Nettomittelzuflüssen in Rekordhöhe

Nettomittelaufkommen von EUR 19,7 Mrd. in Q2 führt zu EUR 20,7 Mrd. im ersten Halbjahr 2021 (ohne Cash-Produkte EUR 14,2 Mrd. in Q2 2021, EUR 9,7 Mrd. in Q1 2021)

Im zweiten Quartal 2021 konnte die DWS ihre dynamische Geschäftsentwicklung aufrechterhalten, nachdem sie vor einem Jahr ihre Organisationsstruktur verfeinert und ihre Geschäftsführung in global ausgerichteten und integrierten Geschäfts- und Infrastruktur-Divisionen konsolidiert hat. Angesichts signifikanter Beiträge der Bereiche Active, Passive und Alternative Anlagen sowie positiver Nettomittelaufkommen in allen Regionen - Amerika, Europa und Asien-Pazifik - konnten wir Nettomittelzuflüsse in Rekordhöhe von EUR 19,7 Milliarden im Quartal und EUR 20,7 Milliarden im ersten Halbjahr generieren. Die ersten sechs Monate des Jahres waren zudem durch die entschlossene Umsetzung des Wachstumsplans für die zweite Phase unserer Firmengeschichte als börsennotiertes Unternehmen gekennzeichnet. So zeigte sich gezieltes Wachstum bei ESG-Produkten und -Lösungen - die im ersten Halbjahr fast zwei Fünftel zum Nettomittelaufkommen beitrugen - sowie im Bereich Passive (EUR 15,3 Milliarden) und bei den hochmargigen Strategien (EUR 5,8 Milliarden). Der bereinigte Vorsteuergewinn legte im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 35 Prozent zu und erreichte im zweiten Quartal in etwa dasselbe hohe Niveau wie im ersten Quartal. Das verwaltete Vermögen stieg ebenfalls an, und zwar um EUR 39 Milliarden auf das neue Rekordvolumen von EUR 859 Milliarden. Die Erträge erhöhten sich in den ersten sechs Monaten 2021 im Jahresvergleich um 17 Prozent und blieben im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten auf einem nahezu unveränderten Niveau. Unsere bereinigte Kostenbasis sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2 Prozent. Unsere Aufwand-Ertrags-Relation blieb mit 60,6 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau und übertraf damit unsere Erwartungen dank starker Märkte.