Die DAX-Wochenmitte steht erst einmal im Bann der Quartalszahlen und FED-Sitzung. Technisch hat der DAX zwei GAPs geschlossen, aber zwei neue GAPs in dieser Woche hinterlassen.

Der DAX steckt weiter in einer Konsolidierung. Die US-Quartalszahlen und heutige FED-Sitzung stehen im Fokus der Marktteilnehmer.

Ausbau der Konsolidierung mit GAP-close

Auch der Dienstag startete verhalten und brachte zum Morgen weiteren Druck in den Markt. Die Quartalszahlen von Tesla wirkten wenig nach, vielmehr galt der Blick erneut den China-Technologiewerten. Sie gerieten weiter unter Druck und setzten die Verluste vom Wochenstart fort. Eine Tencent, JD, Baidu und Alibaba sind stellvertretend zu nennen.

Der Index steuerte sehr schnell auf das Vortagestief und das darunterliegende GAP zu. Bei 15.500 gab es einen kurzen Halt, bevor das Momentum auf der Unterseite seine Fortsetzung fand. Dabei stand das erste GAP-close und gleich darauf das zweite GAP-close an.

Beide Zonen waren gestern hier aufgezeigt (Rückblick):

Aktuelle XETRA-GAPs im DAX

Am zweiten GAP-close fand dann meine Long-Order eine Ausführung und weiteren Raum für ein Risikomanagement, welches beim ersten Versuch misslang. Der Pullback sah wie folgt im Arbeitschart aus:

DAX-Trade am Dienstag

Die dynamische Erholung verlief sogar bis über das Eröffnungslevel hinweg und berührte fast die 15.600. Doch dort drehte der Markt wieder und schloss letztlich mit einem Minus von 100 Punkten und zwei neuen GAPs den bisherigen Handel in dieser Woche ab:

DAX-Wochenverlauf mit neuen GAPs

Die Tagesparameter zeigen einen Anstieg der Volatilität an:

Eröffnung 15.537,89 Tageshoch 15.586,90 Tagestief 15.423,56 Vortageskurs 15.618,98 Schlusskurs 15.519.13

Auch in den USA kam es zu einem Konsolidierungstag bei Dow Jones, S&P500 sowie Nasdaq. Die positiven Tesla-Zahlen wurden abverkauft und mit Spannung auf die Nachbörse geschaut, was Apple, Microsoft und Alphabet melden würden.

Was skizziert sich daraus heute in der Vorbörse?

Ausblick für den Handel zur Wochenmitte

Nach dem dynamischen Ausbruch gestern aus dem kurzfristigen Dreieck auf der Unterseite kann ebenfalls ein Dreieck im größeren Zeitrahmen eingezeichnet werden. Es basiert auf dem Freitagshoch bei der abwärtsgerichteten Trendlinie und dem Erholungspotenzial aus der Vorwoche:

Mittelfristiger DAX-Blick im Dreieck

Hier scheint der Markt mit zwei offenen GAPs auf der Oberseite erst einmal diese rote Trendlinie als größere Orientierung anzusehen. Der untere Pullback am GAP-close des vergangenen Mittwochs und die Rückeroberung der 15.470 als eine mehrtägige Unterstützung ist daher nur leicht positiv zu bewerten:

Stundenchart DAX nach GAP-close

Aus der Vorbörse heraus würde ich direkt diese Unterstützungen noch einmal favorisieren. 15.470 als Bereich und ggf. die 15.420 von gestern sind möglich, auch wenn die US-Technologiekonzerne Apple, Microsoft und Alphabet sehr gute Zahlen in der Nachbörse meldeten. Ähnlich wie bei Tesla gestern kann hier ein "Sell on good news" erfolgen, welches in der Vorbörse wie folgt ausschaut:

DAX-Vorbörse am 28.07.2021

Hier gab es kein neues Tageshoch am Abend.

Weitere Ableitungen erörtere ich gleich im YouTube-Livestream noch in der Vorbörse und bin parallel im bekannten Stream auf Twitch sowie im Livetradingroom mit anderen Tradern und Händlern im Gespräch.

Ab 20.00 Uhr findet dann wieder das Livetrading zur FED-Sitzung statt, auch dazu kannst Du Dich vorab anmelden:

Wirtschaftsdaten am 28.07.2021

Die Daten aus dem Wirtschaftskalender konzentrieren sich heute auf drei Uhrzeiten.

Am Vormittag werden direkt zur Eröffnung 8.00 Uhr die Importpreise aus Deutschland und das Gfk Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

14.30 Uhr stehen mit der Warenhandelsbilanz und den Grosshandelsinventaren zwei Daten aus den USA auf der Agenda.

Bestimmender Termin dürfte heute die US-Notenbanksitzung der FED sein. Auch wenn an den Zinsen nichts geändert werden soll, ist das Wording in der Pressekonferenz am Abend wichtig.

Die Prognosen zu den Zahlen sind hier aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 28.07.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Ab 8.00 Uhr wird diese Analyse noch einmal als Video live aufgezeichnet:

Dein Andreas Bernstein

