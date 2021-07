Arqit und Dentons bringen Lösung für sichere Identitäten auf den Markt

Das neue Produkt heißt QuantumKeep. Es transformiert den Onboarding-Prozess und die Compliance-Überwachung von einem sich wiederholenden und zeitaufwändigen Verfahren, bei dem Identitätsdokumente über unsichere Kanäle übertragen werden, in einen nahtlosen und sicheren Austausch, der vom Kunden gesteuert wird. Das System erlaubt eine Datenerfassung durch eine Firma, der eine entsprechende Erlaubnis durch den Benutzer erteilt wurde, die auf sichere Weise gespeichert und später anonymisiert anderen Parteien bereitgestellt werden kann. Dadurch wird eine Kette zunehmenden Vertrauens in die Qualität der Identität aufgebaut. Die Daten werden in Form einer Blockchain gespeichert und mit der patentgeschützten digitalen Quantensignatur-Technologie von Arqit kombiniert.

Auf der Grundlage der im letzten Jahr durchgeführten Studie zur detaillierten Untersuchung der Nutzeranforderungen wird QuantumKeep ein voll funktionsfähiges Identitätssystem bereitstellen, das herkömmliche Methoden, die von Anbietern zur Verarbeitung von KYC-Daten („Know Your Client“) zur Gewährleistung der regulatorischen Compliance verwendet werden, umfassend ersetzen kann. Der SSI-Markt wird voraussichtlich alle anderen digitalen KYC-Sektoren überholen und bei einer CAGR von 84 % bis 2025 auf 2 Mrd. US-Dollar anwachsen. Derzeit hat SSI einen Anteil von 2,4 % am globalen Markt für Identitäts- und Dokumentenverifizierung (Stand: 2020), der bis 2025 auf 25 % ansteigen wird. Arqit geht davon aus, dass sich der Markt vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und im Zuge der Einführung von quantenbasierter Sicherheitstechnologie weiter beschleunigen wird.