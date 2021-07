Das Mainzer Biotechunternehmen möchte an den Erfolg seines Covid-19-Vakzins mit der mRNA-Technologie anknüpfen und einen Malaria-Impfstoff auf gleicher Basis entwickeln. Aktionäre honorieren das Vorhaben.

Die erste klinische Studie dafür ist für Ende 2022 geplant. Zudem planen die Mainzer den Aufbau einer mRNA-Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent. Sie werden dabei von der Europäischen Kommission, der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderen Organisationen unterstützt.

Jährlich erkranken schätzungsweise über 200 Millionen Menschen, mehr als 400.000 sind nach Schätzungen der WHO daran 2019 gestorben. Die meisten sind Kinder unter fünf Jahren, die in den ärmsten Ländern Afrikas leben. Bislang gibt es keinen wirksamen Impfstoff gegen die Tropenkrankheit. Das bisher am weitesten fortgeschrittene Vakzin Mosquirix des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline in wirkt nur zu rund 30 Prozent – mindestens 75 Prozent erwartet die WHO.

Diesem Ziel waren zuletzt Wissenschaftler der Universität Oxford mit ihrem Malaria-Impfstoffprojekt nähergekommen. Ihr Vakzin zeigte in einer Studie mit 450 Kindern in Burkina Faso eine Wirksamkeit von 77 Prozent. Eine größer angelegte Studie mit rund 4800 Kindern soll nun folgen.

Biontech will für sein Malaria-Impfstoffprojekt mehrere Kandidaten untersuchen. Der vielversprechendste davon soll Ende kommenden Jahres in eine klinische Studie gebracht werden. Das Unternehmen will 2022 zudem eine klinische Studie mit einem Tuberkulose-Impfstoff starten, entwickelt mit Partnern Vakzine gegen neun verschiedene Infektionskrankheiten und arbeitet an 15 Onkologie-Programmen im klinischen Stadium.

Biontech-Aktie mit neuen Rekordhoch

Die Aktie von Biontech hat bei knapp 300 Dollar ein neues Rekordhoch erklommen und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Die 200-Tagelinie (rot) ist weiterhin aufwärts gerichtet. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls deutlich gestiegen und stützt den Titel. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 252 Dollar.