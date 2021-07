Disney: „Black Widow“ scheitert an der Umsetzung. Was das für die Kinos bedeutet

Wichtige Punkte

Die Einnahmen an den Kinokassen für „Black Widow“ sind am vergangenen Wochenende von den bereits moderaten Zahlen des Eröffnungswochenendes eingebrochen.

Die National Association of Theatre Owners kritisierte öffentlich Walt Disneys Entscheidung, den Film direkt den Konsumenten anzubieten, aber die Reaktion lässt verdächtig wichtige Aspekte aus.

In diesem Zusammenhang sollten Investoren von Kinoketten wie Cinemark und AMC zur Kenntnis nehmen, dass die Branche durch den Streaming-Erfolg von Spielfilmen deutlich verunsichert ist.

Das Eröffnungswochenende von Walt Disneys (WKN:855686) neuestem Superhelden-Actionfilm Black Widow mag angesichts des anhaltenden Echos der Pandemie beeindruckend gewesen sein. Aber sein zweites Wochenende war verdächtig schwach. Der Umsatz an den US-Kinokassen von 25,6 Mio. US-Dollar zwischen letztem Freitag und Sonntag lag fast 70 % unter dem Umsatz des vorherigen Wochenendes, so die Zahlen von Box Office Mojo, was den größten Umsatzeinbruch am zweiten Wochenende für einen von Disney produzierten Marvel-Film darstellt. Zuvor hatte Ant-Man and the Wasp aus dem Jahr 2018 diese zweifelhafte Position mit einem Rückgang von 62 % am Wochenende nach seinem Kinostart inne.

Wo liegt das Problem? Das hängt davon ab, wen du fragst. Einige argumentieren, dass der Tod der Titelfigur in Avengers: Endgame nun einen Backstory-Film etwas weniger vermarktbar macht. Andere vermuten, dass ein Anstieg der COVID-19-Fälle die Bereitschaft der Konsumenten, ein Kino zu besuchen, einschränkt. Beides sind wahrscheinlich beitragende Faktoren. In Anbetracht der Kritik, die die National Association of Theatre Owners (NATO) an Disney geübt hat, seit die Einspielergebnisse des vergangenen Wochenendes bekannt wurden, gibt es jedoch allen Grund zu der Annahme, dass die Verfügbarkeit des Films als Streaming-Titel für zu Hause der Hauptgrund für den starken Rückgang der Einspielergebnisse ist.

Die Art dieser Beschwerde ist jedoch genau der Grund, warum sich Kinoinvestoren Sorgen um die Einspielergebnisse von Black Widow machen sollten – nicht die Aktionäre von Disney.

Ein unvollständiges Argument

Das offizielle Statement der NATO vom Sonntag liest sich ein wenig wie eine Liste von Argumenten, die von einem Highschool-Debattierclub zusammengestellt wurden. Darin wird behauptet, dass wenn Disney den Film nicht als Streaming-Titel angeboten hätte, das Einspielergebnis von 80 Millionen US-Dollar in den heimischen Kinos irgendwo zwischen 97 und 130 Millionen US-Dollar hätte liegen können. Darüber hinaus weist die Organisation darauf hin, dass Raubkopien des Films bereits am Tag nach der Premiere online verfügbar waren, was das Potenzial des letzten Wochenendes deutlich senkte. In Anbetracht all dessen schlossen die Mitglieder: „Die gleichzeitige Veröffentlichung [neuer Spielfilme] ist ein Artefakt aus der Pandemie-Ära, das mit der Pandemie selbst der Geschichte überlassen werden sollte.“