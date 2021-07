DGAP-News WashTec AG: Gruppenumsatz im zweiten Quartal wieder auf Vor-Corona-Niveau; Q2 EBIT knüpft mit Mio. € 14,5 an ertragsstarke Vorjahre an Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 28.07.2021, 08:00 | 18 | 0 | 0 28.07.2021, 08:00 | DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

WashTec AG: Gruppenumsatz im zweiten Quartal wieder auf Vor-Corona-Niveau; Q2 EBIT knüpft mit Mio. € 14,5 an ertragsstarke Vorjahre an



28.07.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz des Konzerns kumuliert zum Juni bei Mio. € 195,0 (Vorjahr: Mio. € 175,4) und Mio. € 110,2 im zweiten Quartal (Vorjahr: Mio. € 88,1)

EBIT des Konzerns kumuliert zum Juni bei Mio. € 18,0 (Vorjahr: Mio. € 5,2) und im zweiten Quartal Mio. € 14,5 (Vorjahr: Mio. € 3,5)

Free Cashflow zum Halbjahr (einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) Mio. € 14.2 (Vorjahr: Mio. € 9,6) und im zweiten Quartal Mio. € 10,3 (Vorjahr: Mio. € 10,1)

Auftragsbestand per Juni deutlich über Vorjahr

Guidance: erwartete Umsatzsteigerung über 9 %, bei einer EBIT-Rendite im Bereich von 10 % Augsburg, 28. Juli 2021 - Der WashTec-Konzern erwirtschaftete zum 30. Juni 2021 einen kumulierten Umsatz von Mio. € 195,0. Dieser lag damit Mio. € 19,6 bzw. 11,2 % über dem Vorjahresniveau (Mio. € 175,4). Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 12,1 %. Während im ersten Quartal des Jahres noch ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war, stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 25,1 % und lagen damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres, aber auch über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Insgesamt beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf Mio. € 110,2 (Vorjahr: Mio. € 88,1).



Das EBIT der Gruppe zum Halbjahr betrug Mio. € 18,0 (Vorjahr: Mio. € 5,2). Die EBIT-Rendite für das Halbjahr lag bei 9,2 % (Vorjahr: 3,0 %). Im zweiten Quartal lag das EBIT der Gruppe bei Mio. € 14,5 (Vorjahr: Mio. € 3,5). Die EBIT Rendite im zweiten Quartal war mit 13,1 % (Vorjahr: 4,0 %) deutlich über dem Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ergebnis durch die höhere Kapazitätsauslastung der Produktionsstätten im zweiten Quartal, die im letzten Jahr durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen und die niedrigen Kosten in Bereichen wie Reisen positiv beeinflusst.



Der Auftragsbestand per Juni lag deutlich über dem Vorjahreswert.



Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten (Netto-Cashflow - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) stieg auf Mio. € 14,2 (Vorjahr: Mio. € 9,6). Seite 2 ► Seite 1 von 3 WashTec Akt Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Augsburg, 28. Juli 2021 - Der WashTec-Konzern erwirtschaftete zum 30. Juni 2021 einen kumulierten Umsatz von Mio. € 195,0. Dieser lag damit Mio. € 19,6 bzw. 11,2 % über dem Vorjahresniveau (Mio. € 175,4). Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 12,1 %. Während im ersten Quartal des Jahres noch ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war, stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 25,1 % und lagen damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres, aber auch über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Insgesamt beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf Mio. € 110,2 (Vorjahr: Mio. € 88,1).Das EBIT der Gruppe zum Halbjahr betrug Mio. € 18,0 (Vorjahr: Mio. € 5,2). Die EBIT-Rendite für das Halbjahr lag bei 9,2 % (Vorjahr: 3,0 %). Im zweiten Quartal lag das EBIT der Gruppe bei Mio. € 14,5 (Vorjahr: Mio. € 3,5). Die EBIT Rendite im zweiten Quartal war mit 13,1 % (Vorjahr: 4,0 %) deutlich über dem Vorjahr.Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ergebnis durch die höhere Kapazitätsauslastung der Produktionsstätten im zweiten Quartal, die im letzten Jahr durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen und die niedrigen Kosten in Bereichen wie Reisen positiv beeinflusst.Der Auftragsbestand per Juni lag deutlich über dem Vorjahreswert.Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten (Netto-Cashflow - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) stieg auf Mio. € 14,2 (Vorjahr: Mio. € 9,6). Wertpapier

WashTec Akt Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer