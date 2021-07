Rat zur Förderung von Tourismus in Asien führt 5. Fotowettbewerb zum Thema der Anziehungskraft von 9 Großstädten durch

Um nach dem Abklingen der Pandemie wieder Touristen aus aller Welt anzuziehen, führt der Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA) die Kampagne „Welcome to Asia“ durch. Im Rahmen dieser Kampagne findet ab Mittwoch, 28. Juli 2021, der 5. Fotowettbewerb unter dem Motto, die Anziehungskraft von neun asiatischen Städte zum Ausdruck zu bringen, statt.

Parallel zur Durchführung dieses Fotowettbewerbs wurde die Website zur „Welcome to Asia“-Kampagne neu gestaltet. Über diese Website werden nicht nur Teilnehmer am Fotowettbewerb aufgenommen, sondern in der Rubrik „Monatliche Fotoauswahl“ auch Fotografien zu verschiedenen monatlichen Themen ausgestellt, die in den Mitgliedsstädten (Bangkok, Delhi, Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Taipeh, Tokio und Tomsk) der „Welcome to Asia“-Kampagne gemacht wurden.

Website der Welcome-to-Asia-Kampagne: https://welcomeasia.jp/-

Angaben zum Wettbewerb

Fotothema

„Unvergessliche Erinnerungen aus einer von neun asiatischen Städten“

Fotomotive

Fotos, die in einer der neun Mitgliedsstädte (Bangkok, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Taipeh, Tokio und Tomsk) des Council for Promotion of Tourism in Asia gemacht wurden. Fotos, die keinen Bezug zu den oben genannten Städten haben, werden von diesem Wettbewerb ausgeschlossen.

Wettbewerbsfrist

Von Mittwoch, 28. Juli um 14:00 Uhr (japanischer Zeit), bis Donnerstag, 30. September (Donnerstag) 2021

Wettbewerbsqualifikationen

Alle Fotografen, sowohl Profis als auch Amateure, sind herzlich eingeladen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.

Wettbewerbsbedingungen

Einzelheiten zu den Wettbewerbsbedingungen finden Sie auf der Website der „Welcome to Asia“-Kampagne unter folgendem Link:

https://welcomeasia.jp/contest

Wettbewerbsverfahren

Bitte reichen Sie Ihre Teilnahme über das Wettbewerbsformular auf der oben genannten Website ein. Darüber hinaus freuen wir uns auch über Ihre Posts auf Instagram mit dem Hashtag „#wta_memories“.

Auszeichnungen

1 Foto aus jeder der 9 Städte wird ausgewählt, sodass insgesamt 9 Fotos mit dem Preis für das beste Foto ausgezeichnet werden. Darüber hinaus werden aus jeder der 9 Städte weitere 4 Fotografien ausgewählt, sodass insgesamt 36 Fotografien mit dem Excellence Award ausgezeichnet werden.

Preisgekrönte Fotos werden auf der Kampagnen-Website veröffentlicht.

Preise

Die Preisverleihung wird voraussichtlich Anfang Dezember 2021 erfolgen. Die Gewinner des Excellence Award erhalten Handtücher, die mit Familienwappen-Designs verziert sind. Die Gewinner des Preises für das beste Foto erhalten Sonderpreise, die von jeder Stadt festgelegt werden.

Über den Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA)

Die „Welcome to Asia“-Kampagne wird vom Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA), einem Rat zur Förderung von Tourismus in Asien, durchgeführt. Der CPTA fördert den gegenseitigen Informationsaustausch und strebt an, ein touristisches Netzwerk zwischen den verschiedenen Mitgliedsstädten zu schaffen – mit dem gemeinsamen Ziel, Touristen aus Europa, Nordamerika, Ozeanien, ASEAN und anderen Regionen der Welt anzuziehen.

