Apple mit Rekordquartal, Deutsche Bank mit starkem Abschluss und Grenke mit fehlerhafter Bilanz - BÖRSE TO GO

Apple wächst in allen Regionen und Kategorien sehr stark. Die Aktie fiel nachbörslich deutlich. Die Deutsche Bank legte ein starkes Quartal vor. Die Erwartungen für das Gesamtjahr steigen. Die Finanzaufsicht Bafin stellt eine fehlerhafte Bilanz bei …

Apple wächst in allen Regionen und Kategorien sehr stark. Die Aktie fiel nachbörslich deutlich. Die Deutsche Bank legte ein starkes Quartal vor. Die Erwartungen für das Gesamtjahr steigen. Die Finanzaufsicht Bafin stellt eine fehlerhafte Bilanz bei Grenke fest. Zahlreiche bedeutende Fehler wurden im Abschluss für 2019 festgestellt.Am dritten Tag in Folge setzen sich die Verkäufe in Asien fort. Aufgeschreckt von den harten Einschnitten der chinesischen Führung, nehmen die Anleger weiterhin Geld vom Tisch. Alle wichtigen Benchmarks in der Region ...