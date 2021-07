Disclaimer

LYNX KION Group: Starke Zahlen und doch ein Minus – was ist hier los? Am Morgen notierte die KION-Aktie zeitweise drei Prozent im Plus und stand im Begriff, das bisherige Rekord-Verlaufshoch zu bezwingen. Doch am Ende des Tages blieb ein Minus von 1,6 Prozent. Und das, obwohl KION am Vorabend die Prognosen erhöht hatte. Und jetzt?