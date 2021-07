MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU ist bisher ohne rote Zahlen durch die Corona-Krise gekommen. Doch bis die Gewinne wieder so stark sprudeln wie vor der Pandemie, dürfte es mehrere Jahre dauern. Die angepeilte Rekordproduktion beim Flugzeughersteller Airbus könnte MTU immerhin Schub verschaffen. Was bei dem Dax -Konzern los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

Nach dem herben Geschäftseinbruch vor gut einem Jahr hat sich MTU wieder gefangen. Schaut man auf die Pläne des Vorstands, könnte der Umsatz 2021 sogar fast wieder das Niveau aus dem Rekordjahr 2019 erreichen. Doch das liegt vor allem an der Triebwerkswartung, die weniger Gewinn abwirft als das Geschäft mit Antrieben und Ersatzteilen.

"Es wird Jahre dauern, bis der Luftverkehr - und damit die Grundlage unserer Aktivitäten im Serien- und Instandhaltungsgeschäft - wieder das Niveau der Vorkrisen-Jahre erreichen wird", hatte Vorstandschef Reiner Winkler schon vergangenen Sommer gesagt. Im Herbst klassifizierte er die folgenden Jahre als "Phase des Neustarts". Der Konzern wolle seine "Technologieführerschaft, Innovationskraft und Flexibilität" nutzen, um seine gute Ausgangsposition auszubauen - und "ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben".

Das Geschäft von MTU hängt davon ab, dass Fluggesellschaften neue Flugzeuge von Airbus, Boeing oder Embraer kaufen, an deren Antrieben der Münchner Konzern mitarbeitet.

Dabei kann sich MTU glücklich schätzen, stärker mit Airbus im Geschäft zu sein als mit Boeing. Denn der US-Konzern hat noch immer mit dem Debakel um seinen Mittelstreckenjet 737 Max zu kämpfen, der nach zwei tödlichen Abstürzen rund 20 Monate lang weltweit nicht mehr abheben durfte. Mit dem Antrieb des Jets hat MTU nichts am Hut.

Während Boeing die Produktion seiner 737-Reihe Anfang 2022 auf 31 Maschinen pro Monat hochfahren will, peilt Airbus für seine Konkurrenzreihe A320 und deren Neuauflage A320neo schon Ende dieses Jahres monatlich 45 Maschinen an - und liebäugelt mit einer Rekordproduktion von bis zu 75 Jets pro Monat im Jahr 2025. MTU baut zusammen mit Partnern - vor allem der Raytheon-Technologies-Tochter Pratt & Whitney - an einem Antrieb für die A320neo-Reihe mit und betreibt in München eine Endfertigungslinie für dieses sogenannte Getriebefan-Triebwerk.